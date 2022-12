Tiroteio em Paris provoca dois mortos e quatro feridos

Segundo as primeiras informações, o tiroteio ocorreu na rua de Enghien, no 10.º Bairro parisiense, perto do Centro Cultural Curdo Ahmet-Kaya, no centro da capital francesa.

Um homem entre os 60 e os 70 anos abriu fogo na direção de várias pessoas.

Quando detido pela polícia, as forças de segurança francesas conseguiram apreender-lhe a arma.

“Sete a oito tiros na rua, foi o pânico total, ficamos trancados lá dentro [da loja]", disse à agência noticiosa France-Presse (AFP) um lojista de um prédio vizinho que pediu anonimato.

Na rede social Twitter, a polícia francesa pediu aos parisienses que “evitem passar pelo setor” abrangido pelo tiroteio, de forma a, também permitir a intervenção dos serviços de socorro e de emergência no bairro que engloba o Grand Rex e a Porta de Saint-Denis.