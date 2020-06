Tibério Dinis destaca “inovação e confiança” de empresários da Praia da Vitória

De acordo com nota de imprensa, os três investimentos privados, todos localizados na freguesia de Santa Cruz (um nas Tronqueiras, outro na Rua da Artesia e outro ainda na Avenida Álvaro Martins Homem, junto à marina da cidade), abrangem diferentes áreas de atividade económica, nomeadamente agricultura, diversificação agrícola e pequeno comércio, construção civil e restauração e lazer, e são, para o autarca praiense, “três bons exemplos de confiança em tempo de pandemia”.

“Tomamos a iniciativa de visitar três empresas que são três bons exemplos de confiança em tempo de pandemia. São empresas que, nomeadamente, abriram imediatamente antes da pandemia (e foram obrigadas a fechar), abriram durante o período mais grave de confinamento ou abriram agora. Estamos a falar de empresários que representam a iniciativa e confiança que o setor empresarial tem, neste momento, e é fundamental passar esta mensagem positiva”, disse citado na nota.



Dando seguimento à agenda de visitas a empresas do concelho, iniciada na semana passada, Tibério Dinis frisou a importância de “manifestar apoio a estes investidores e empreendedores”, salientando “a confiança, mas também a inovação e a capacidade de investir e arriscar”.

“Há, na Praia da Vitória, empresários com iniciativa; há confiança; há negócios a abrir. Temos que nos unir e procurar a inovação para estimular a iniciativa privada e temos hoje três bons exemplos de pessoas que, mesmo em tempo de pandemia, não baixaram os braços, antes, arregaçaram as mangas com vista a um futuro melhor”.

Tibério Dinis, acompanhado pelo seu executivo municipal, realçou que “a iniciativa destes empresários muito tem contribuído para a aposta na produção local e nos produtos da terra, reduzindo-se importações, apostando-se na diversificação agrícola e gerando postos de trabalho”.