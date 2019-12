Tesoureira das Laranjeiras começou a cumprir pena

A antiga tesoureira da Escola Secundária das Laranjeiras já começou a cumprir a pena de oito anos de prisão pela autoria dos crimes de peculato, falsificação de documento e falsidade informática.



Após ter sido apresentado um recurso no Tribunal da Relação de Lisboa, que confirmou a decisão do Tribunal de Ponta Delgada, a arguida acabou por ser conduzida, no final da última semana, ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada para iniciar o cumprimento da pena de prisão.



A arguida, durante o julgamento, confessou a autoria do desvio de 352 mil euros da Escola Secundária das Laranjeiras, ao longo de oito anos, justificando o seu comportamento com dificuldades financeiras.