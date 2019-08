Terceira recebe FOLK AZORES - 35º Festival Internacional de Folclore dos Açores

Este ano o evento conta com a representação de catorze países, envolvendo a participação de cerca 1.150 artistas, numa organização do COFIT.





De acordo com comunicado, estarão presentes treze grupos internacionais de países como Argentina, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Estados Unidos da América, Finlândia, França, Letônia, México, Polónia, Taiwan, sendo estreantes neste evento internacional os grupos do Chile e Tailândia.





Portugal estará representado por dois grupos provenientes do continente, um da ilha do Faial e onze da ilha Terceira.





O FOLK AZORES tem início na quinta-feira, dia 11 de agosto – último dia das Festas da Praia da Vitória - com um desfile, agendado para as 22 horas. O mesmo termina a 18 de agosto com um espetáculo final, a realizar pelas 21 horas, na Praça de Toiros em Angra do Heroísmo.





Durante a semana ocorrerá diversos espetáculos em várias freguesias da ilha Terceira, nomeadamente Porto Judeu, São Sebastião, Agualva, Lajes, Ribeirinha, Santa Bárbara, Conceição para além das quatro Galas de Folclore Internacional no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.





O COFIT adianta ainda, no mesmo comunicado, a realização da 15ª Feira de Artesanato e Sabores Tradicionais, que ocorrerá na Praça Almeida Garrett, em Angra do Heroísmo, de 12 a 17 de agosto, com inúmeros stands de gastronomia tradicional e artesanato regional, numa parceria conjunta com o CRAA - Centro Regional de Apoio ao Artesanato.





A organização destaca o facto de deslocar à ilha do Faial, numa parceria com a Câmara Municipal da Horta, a presença dos grupos dos Estados Unidos da América, da França e do México, que participarão no Festival Internacional de Folclore daquela ilha, que decorre inserido na programação da Semana do Mar, bem como a participação do grupo representante do Chile que ocorrerá no Festival Internacional de Folclore do Porto Formoso, na ilha de São Miguel, dando assim uma maior abrangência e mostra de outras culturas a diversas ilhas dos Açores.





O COFIT revela ainda que este ano o FOLK AZORES – Festival Internacional de Folclore dos Açores, passou a ser uma Marca Registada, procurando “proteger um evento que tem vindo a crescer a nível nacional, mas sobretudo a nível internacional, que busca sempre valorizar os eventos de qualidade que fazem parte anualmente do panorama turístico- cultural dos Açores daquele que é o maior evento do género em Portugal e referência internacional”, lê-se no comunicado.





O evento que é certificado internacionalmente pelo CIOFF (Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais), conta com o apoio da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Direção Regional do Turismo, da Direção Regional da Cultura para além de diversas entidades privadas, num orçamento estimado de 100 mil euros.