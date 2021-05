Temporada Cultural apresenta “Carta de Smith” pelo Estúdio 13

Integrado na Temporada Cultural 2021, o projeto performativo parte do livro de Gonçalo M. Tavares, intitulado “Atlas do Corpo e da Imaginação”, no qual há uma abordagem à palavra e ao corpo que remete para uma manipulação, para um estado de emergência que é transformadora e faz incluir ligações ou despojar de sentimentos e bens materiais.

Gravado no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, a "Carta de Smith” conta com criação e interpretações de André Melo, Catarina Medeiros, João Soares, Luana San-Bento Luís de Melo e Maria João Gouveia, assim como com a voz-off de Bárbara Ávila Pacheco.

A realização, captação e edição de vídeo estão a cargo de Hugo França; assistência à produção/fotografia por Madalena Correia e textos baseados no excerto do discurso “The Right of the People to Rule”, proferido por Theodore Roosevelt, em Sagamore Hill Estate, Oyster Bay, New York, August, 16, 1912 e na obra de Ítalo Calvino, As Cidades invisíveis, 1994, p.78, teorema.