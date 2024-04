Tempestade faz cinco mortos no sudeste da África do Sul

Em declarações à imprensa local, Nomusa Dube-Ncube sublinhou que a tempestade deixou um “rasto de destruição” na vila piscatória de Margate, e em eThekwini (antiga Durban), onde há registar dois feridos.

“Entristece-nos que tantas vidas tenham sido subitamente afetadas pelas inundações que varreram estas comunidades com uma força devastadora”, salientou a governadora sul-africana, adiantando que “a regularidade das cheias é um sinal claro de que, como província costeira, estamos literalmente no centro da tempestade”.

“Estamos a envidar todos os esforços neste período difícil, também partilhamos o profundo sentimento de perda com aqueles cujas propriedades e negócios foram parcial ou totalmente destruídos”, adiantou Nomusa Dube-Ncube.

De acordo com as autoridades locais, as cheias causaram desde a noite de domingo a destruição de diversas infraestruturas públicas, incluindo pontes e estradas, em Margate, um popular destino turístico no sudeste da África do Sul.

O serviço meteorológico sul-africano emitiu um alerta prevendo a ocorrência de tempestades mais severas naquela região do litoral do país africano.