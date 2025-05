Nesta edição, destaca-se que Irina Rodrigues é a nona no lançamento do disco em Paris2024; que os ambientalistas defendem melhores transportes para que se reduzam as viaturas de rent-a-car; e que o Presidejte do Governo admite reavaliar questões da prioridade de acesso à creche e da venda de bilhetes da SATA na RIAC.