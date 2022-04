Telma Monteiro entre os oito campeões europeus em Sófia

Entre os mais de 360 judocas em competição nos ‘tatamis’ da Arena Armeets, na capital búlgara, apenas sete dos detentores dos cetros europeus – em 14 categorias – defendem os títulos.

A kosovar Distria Krasniqi é uma exceção, não defende o ouro arrecadado em Lisboa em -48 kg, por competir na categoria acima, de -52 kg, em que a francesa Amandine Buchard, campeã e líder mundial, é a grande favorita.

A holandesa Sanna Van Dijke (-70 kg), a polaca Beata Pacut (-78 kg), o espanhol Francisco Garrigos (-60 kg), o kosovar Akil Gjakova (-73 kg) e o turco Vedat Albayarak (-81 kg) são outros dos campeões europeus em Sófia.

Em -57 kg, a categoria de Telma Monteiro, surpreendente será a entrada da ucraniana Daria Bilodid, na sua primeira competição depois do bronze olímpico em Tóquio, com a antiga judoca do Sporting a ‘saltar’ diretamente dos -48 kg.

Um cenário que deixa a bicampeã mundial da categoria mais leve, em 2018 e 2019, e campeã europeia em 2017 e 2019, sem ‘ranking’, mas como uma ‘outsider’ capaz de criar grandes problemas a qualquer adversária.

Entre os líderes mundiais, Jorge Fonseca, bicampeão do mundo, destaca-se nos -100 kg, numa competição em que procura a sua primeira medalha de ouro, depois de ter sido bronze em 2020, em Praga.