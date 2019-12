Teatro Ribeiragrandense acolheu festa de Natal da C.A.S.A

Segundo Marco Sousa, presidente do C.A.S.A., “neste mês em que assinalamos 140 anos, ver mais uma vez um teatro cheio e, principalmente com alegria, dá-nos a certeza de estarmos no bom caminho e a honrar a memória dos nossos beneméritos fundadores”, disse citado em nota.





Para a direção do C.A.S.A., a celebração do Natal, que é um momento imperdível na vida de cada criança e jovem, constitui-se como “um ponto alto do nosso plano anual de atividades e uma tradução do trabalho de excelência dos nossos colaboradores”.





Aliando as celebrações ao projeto 'CASA Solidária', a receita dos bilhetes destina-se à aquisição de uma incubadora para o HDES, sendo que “já conseguimos cerca de 2 mil”





O 'Caminho para o Natal' terminou com a entrega de um presente a cada criança e jovem.