Teatro Ribeiragrandense acolhe dois concertos em outubro

Desta forma, no sábado, dia 9, às 21h00, sobe ao palco o fadista Miguel Bandeirinha.





Natural de Massarelos, Porto, Miguel Bandeirinha é um jovem fadista de 27 anos que abraçou o fado desde pequeno e cujo percurso já passou pela Ribeira Grande, com presença no Cantar às Estrelas e na gala do jornal Audiência, indica nota de imprensa.





Em 2009 assumiu a canção nacional de forma profissional tornando-se a partir daí presença em regular nas noites de fado, jornais, televisão e rádios. Conta com dois trabalhos discográficos editados e com poemas de sua autoria cantados por si e por outros artistas. Atualmente é presença constante nas Casas de Fado e palcos de norte a sul do país, fixando a sua residência no Porto.





No domingo, dia 10, a partir das 20h00, o palco do Teatro Ribeiragrandense será preenchido pelos Mankes Piano Quartet, um quarteto internacional formado em Amesterdão, no ano de 2019, composto por músicos oriundos dos Estados Unidos da América, Finlândia e Portugal, nomeadamente Shane van Neerden (piano, EUA), Emil Peltola (violino, Finlândia), João Abreu (viola, Portugal) e Henrique Constância (violoncelo, Portugal).





No Conservatório de Amesterdão têm tido a oportunidade de trabalhar com mestres como Michel Dispa, Frank Peters e Nobuko Imai, apresentando-se regularmente em salas de concerto como a Bernard Haitinkzaal ou Sweelinckzaal.





O pintor holandês Jan Mankes (1889-1920) produziu uma vasta gama de obras muito pessoais e sugestivas que servem como fonte de inspiração para o quarteto e que se revelam de particular interesse para os que cuidam do delicado e subtil.