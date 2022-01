Teatro Ribeiragrandense acolhe “Adão + Eva: a experiência”

Inspirada em “The diaries of Adam and Eve”, de Mark Twain, esta é uma versão livre e divertida do dia-a-dia destas duas personagens. Adão e Eva acabam de ser expulsos do “Centro de Pesquisas Éden” por terem desrespeitado as normas do centro.





Confrontados com uma realidade desconhecida, ambos vão ter de aprender a lidar com um novo mundo. Adão, um homem pacato e humilde que vivia as suas rotinas, aceitando as regras que lhe ditavam, sente que, agora, a sua vida perdeu o sentido.





Eva, dotada de uma curiosidade e dinamismo naturais, está entusiasmada com a oportunidade de começar uma experiência diferente e de aplicar os conhecimentos que adquiriu no “Centro de Pesquisas Éden” à nova vida que a espera…



Será que cada um se vai adaptar ao novo mundo? E o casal, sobreviverá ele às mudanças e à novidade? Só o tempo ditará se a vida a dois se vai transformar num paraíso ou num inferno.





Os bilhetes têm um custo de 7,50 euros e podem ser adquiridos online na BOL ou na bilheteira do Teatro Ribeiragrandense.