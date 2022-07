Teatro Micaelense revela programação até final do ano

Conforme refere o Teatro Micaelense em nota de imprensa, irão atuar a solo os pianistas Young-Choon Park, no dia 2 de setembro; Zoran Imširovi, no dia 3 e Gülsin Onay, no dia 4.



No dia 10 de setembro, é a vez da Sinfonietta de Ponta Delgada apresentar-se em concerto com o maestro Jean-Sébastien Béreau e com a pianista Ana Telles.

No dia 16 de setembro, o BLUE SEA Project apresenta “Marés em 9 cantos”, um espetáculo com direção musical de Filipe Fonseca e narração e textos de Victor Rui Dores, sendo que setembro marca ainda o regresso de Ana Moura ao palco do Teatro Micaelense, no dia 23, com a apresentação do seu novo trabalho.



Nos dias 21 e 22 de outubro, o Teatro Micaelense acolhe mais uma edição da IMPRÓPRIA - Mostra de Cinema de Igualdade de Género, com várias curtas-metragens sobre temas como os direitos humanos, a orientação de desejo, a estética queer, a violência de género ou a identidade sexual. Ainda em outubro, no dia 29, regressa o festival de comédia ‘Palcomédia’, com as participações dos humoristas Hélder Medeiros, João Nuno Gonçalo, Miguel Neves, Valdemar Creador e Joel Ricardo Santos.

Nos dias 4 e 5 de novembro, o Teatro Micaelense volta a ser um dos palcos do Azores Festival (Festival de Música dos Açores), onde se cruzam a música Barroca e Antiga e a música erudita contemporânea. Depois, no dia 12 de novembro, é a vez do 37.25 Núcleo de Artes Performativas apresentar “Carta de Smith”. No dia 19 de novembro, a Filarmónica Nossa Senhora das Neves apresenta-se num concerto com Ana Bacalhau.



A 2.ª edição do PDLJazz realiza-se de 24 a 26 de novembro. Da programação do festival, promovido pelo Teatro Micaelense, fazem parte os concertos de Vânia Dilac & The Soulmates (dia 24); de Elisa Rodrigues (dia 25) e de Sarah McKenzie, que se apresenta em trio com Romero Lubambo e Jaques Morelenbaum (dia 26).

Em dezembro, no dia 3, a Sinfonietta de Ponta Delgada, dirigida por Amâncio Cabral, apresenta a ópera “Orfeu e Eurídice”, de Christoph Willibald Gluck. Ainda em dezembro, no dia 17 e a fechar a programação de 2022, Camané e Mário Laginha levam ao palco do Teatro Micaelense o projeto “Aqui está-se sossegado”.



Refira-se que o Teatro Micaelense estará encerrado de 1 a 22 de agosto.