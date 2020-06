Teatro Micaelense retoma atividade com espetáculo solidário

PALCOMÉDIA promete arrancar os risos que têm faltado ao ano de 2020. Esta vai ser uma noite de stand-up, com alguns dos melhores comediantes dos Açores, que pretende dar o pontapé de saída cultural da icónica sala de espetáculos micaelense.

Esta edição do festival contará com 5 comediantes: Hélder Medeiros, Tiago Rosa, João Gregório, João Nuno Gonçalo e Miguel Abrantes Botelho.



Nos últimos anos, Hélder Medeiros tem-se destacado internacionalmente na área do entretenimento, sendo conhecido na Internet por HELFIMED, onde conta atualmente com milhares de subscritores. Já faz comédia em palco há mais de 20 anos, ora em formato de sketch, ora em formato stand-up, e tem atuado um pouco por todo o país e estrangeiro.



Tiago Rosa é membro ativo dos Tunalhos desde 2001, tendo escrito e atuado em vários trabalhos desde essa data. Faz parte do recente projeto “Os Presidentes da Junta” (programa lúdico-político semanal) e faz stand-up comedy regularmente, tendo-se estreado a solo no palco do Teatro Micaelense, em 2018.

João Gregório, membro fundador do grupo humorístico Tunalhos, faz comédia de sketch há mais de 20 anos. Nos últimos dois anos participou nalgumas sessões de stand-up promovidas no Estúdio 13, em Ponta Delgada. É membro do recente programa on-line de comentário humorístico "Os Presidentes da Junta", moderado por Helfimed, no seu canal do YouTube e no Facebook.



João Nuno Gonçalo é um jovem de 23 anos, diagnosticado com Açorianidade Aguda. É formado em Medicina, mas defende que rir não é o melhor remédio. Para além de músico, é comediante assumido desde 2017, sendo membro do grupo de comédia "Os Cavaleiros da Távola de Queijos" e guionista e apresentador do Podcast "Fala Agora".



Miguel Abrantes Botelho é conhecido regionalmente pelo hit de verão “Guenta, O Verão Rebenta”, que lançou em 2019. Como não sabe se há-de cantar ou fazer stand-up, opta por fazer as duas coisas para ir entretendo quem o segue nas redes sociais.



Palcomédia integra a programação #estamosligados, uma iniciativa de apoio à comunidade artística regional, com o apoio do Grupo EDA.



Os bilhetes têm um preço de 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt, a partir de 16 de junho.



A reabertura do Teatro Micaelense ao público obedece às normas definidas pela Autoridade de Saúde Regional para espaços e eventos culturais.