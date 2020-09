Teatro Micaelense retoma a atividade a 5 de setembro

De acordo com nota, a 5 de setembro, é estreado o sistema de cinema digital 4k, com a exibição de 'Apocalypse Now – Final Cut', a última versão do clássico de Francis Ford Coppola.

A 12 de setembro, regressa o Festival de Comédia Palcomédia. Trata-se de um espetáculo solidário, cuja receita da bilheteira reverterá a favor de um fundo de emergência para artistas da ilha de São Miguel, representado pelo empresário Ricardo Cabral. Esta edição do festival contará com cinco comediantes: Hélder Medeiros, Tiago Rosa, João Gregório, João Nuno Gonçalo e Miguel Abrantes Botelho.

A 18 de setembro, a Sinfonietta de Ponta Delgada, sob a direção de Amâncio Cabral, apresenta a Sinfonia n.º 3, Heróica, de Ludwig van Beethoven.

A 26 de setembro, o músico açoriano João Moniz estreia-se no Teatro Micaelense, apresentando o seu primeiro EP, com o nome do Single lançado em 2019 : "Saudade".

Refira-se que o espetáculo Palcomédia e o concerto de João Moniz integram a programação #estamosligados, uma iniciativa de apoio à comunidade artística regional, com o apoio do Grupo EDA.

Os bilhetes têm um preço de 5 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt.

A reabertura do Teatro Micaelense ao público obedece às normas definidas pela Autoridade de Saúde Regional para espaços e eventos culturais. A capacidade do auditório está reduzida, sendo que os lugares ocupados são alternados, com um de intervalo (exceto se os espetadores forem coabitantes), e desencontrados entre filas. A utilização de máscara é obrigatória no interior do edifício.