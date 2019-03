Teatro Micaelense exibe "Cabaret Maxime"

Coproduzido entre Portugal e os EUA, este policial, estreado em 2018, inspira-se vagamente na história do verdadeiro Cabaret Maxime, sala lisboeta que foi obrigada a fechar portas em 2011, e conta com as interpretações de Michael Imperioli, Ana Padrão, David Proval, John Ventimiglia e Drena De Niro.

"Há já vários anos que Bennie Gazza administra o Maxime, um cabaré onde desfilam artistas de todos os géneros e personalidades. O ambiente é íntimo e acolhedor, e todos veem aquele lugar como uma segunda casa. Mas quando Bennie é abordado pelos proprietários, que acham que têm de ser tomadas medidas para modernizar o espaço e torná-lo mais apelativo, vê-se confrontado com o dilema de mudar não apenas o espírito do cabaré de que tanto gosta, mas também as vidas das pessoas que o ajudaram a sobreviver nos tempos mais difíceis da sua vida. Contudo, recusar a mudança revela-se mais complicado do que seria de imaginar", refere nota de imprensa.

Recorde-se que as Noites de Cineclube resultam de uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube