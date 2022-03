Teatro Micaelense exibe “A Metamorfose dos Pássaros”

Entre documentário e ficção, o filme parte da história da família de Catarina Vasconcelos, a realizadora, especialmente na figura da avó paterna, que nunca chegou a conhecer, e na sua própria mãe.



Estreado no Festival de Berlim, onde recebeu o Prémio da Crítica Internacional, o filme tem somado distinções em vários festivais, entre eles o Prémio de Melhor Filme no Festival de Vílnius (Lituânia); Prémio Especial do Júri no Festival de Taipei (Taiwan); Prémio de Melhor Filme no Festival Dokufest (Kosovo); Prémio Zabaltegi – Tabakalera, no Festival de Cinema de San Sebastián (Espanha); Prémio do Público no IndieLisboa; e os prémios do público e de contribuição artística no Festival de Cinema de Curitiba (Brasil). Esta é a estreia em longa-metragem de Vasconcelos, depois da curta “Metáfora ou a Tristeza Virada do Avesso” (2014).



“A Metamorfose dos Pássaros” será o candidato de Portugal à categoria de Melhor Filme Internacional na 94ª edição dos Óscares.



A sessão no Teatro Micaelense, uma parceria com o Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, conta com a presença da realizadora. Os bilhetes têm um custo de 5 euros e estão disponíveis na bilheteira do Teatro Micaelense e, online, em teatromicaelense.bol.pt. Os vales solidários Noites de Cineclube poderão também ser trocados por bilhetes na bilheteira do Teatro Micaelense.