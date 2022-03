Teatro Micaelense com música, cinema e teatro no mês de setembro

Segundo nota de imprensa do Teatro, é exibido, amanhã, logo no primeiro dia do mês, pelas 21h00, “Anette”, um musical romântico, realizado por Leos Carax e protagonizado por Marion Cotillard e Adam Driver. O filme, que abriu a 74ª edição do Festival de Cinema de Cannes, é mais uma exibição das Noites de Cineclube, que resultam de uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube.

A 4 de setembro, pelas 21h30, Williams Maninho e Margarida Benevides apresentam TEU, um espetáculo de música e poesia, que leva o público a viajar pelas sonoridades brasileiras e pelo universo poéticos dos intérpretes.

A 17 de setembro, a Sinfonietta de Ponta Delgada regressa ao palco do Teatro Micaelense, com a emblemática obra para orquestra de cordas e harpa, o Adagietto de Gustav Mahler, parte integrante da sua Sinfonia nr.5, e ainda a Sinfonietta interpreta a 4ª Sinfonia de Felix Mendelssohn, denominada de Italiana.

A 25 de setembro, sobe à cena CORDYCEPS, um espetáculo teatral, criado e interpretado por João Pedro Leal, Eduardo Molina e Marco Mendonça. Uma coprodução da Rede Cultural 5 Sentidos, no âmbito do programa Convite à Criação Artística, da qual o Teatro Micaelense participa ou faz parte.

Os bilhetes para todos estes eventos estão disponíveis em https://teatromicaelense.bol.pt e na bilheteira do Teatro Micaelense, aberta de terça-feira a sábado, entre as 13h00 e as 18h00, exceto nos dias de espetáculo (das 16h30 às 21h30). No caso do cinema, os vales solidários Noites de Cineclube poderão também ser trocados por bilhetes na bilheteira do Teatro Micaelense.



A casa de espetáculos explica na nota que, “em virtude da imprevisibilidade gerada pela pandemia, opta, provisoriamente, por anunciar a sua programação mensalmente”.