Teatro Micaelense celebra aniversário com visita performativa e noite de fados

Desta forma, pelas 18h30, a atriz Leonor Cabral apresenta 'Pó de Palco', convidando o público a celebrar a existência do Teatro através de uma visita performativa, indica nota de imprensa.





A entrada é gratuita, sujeita ao levantamento de bilhete.





Pelas 21h30, o Salão Nobre acolhe uma noite de fados com Alfredo Gago da Câmara (Guitarra Portuguesa), Rafael Fraga (Guitarra Portuguesa), Dinis Raposo (viola), Ricardo Melo (contrabaixo), Mário Fernandes (voz) e Jéssica Sousa (voz).







A noite começa com uma receção no foyer, a partir das 21h00, e inclui uma ceia (caldo verde, bifanas, vinho branco e tinto, água e sumo, bolo de aniversário e espumante), servida no intervalo do concerto.







Os bilhetes para a Noite de Fados, que conta com o apoio da Vinha Garrafeira, têm um preço de 35 euros e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense e em bol.pt.