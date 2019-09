Teatro Micaelense assinala aniversário da reabertura com visita guiada

A próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, marca o 15º aniversário da reabertura do Teatro Micaelense e para assinalar a data, decorre uma visita guiada especial, denominada: “Por detrás do pano”.

As visitas ao Teatro Micaelense têm sido frequentes, onde os visitantes percorrem a Auditório, Salão Nobre, salas de apoio e camarins. No entanto, o Teatro não se limita a estes espaços, havendo muitos mais para conhecer (e descobrir). Desta forma e de acordo com nota, na quinta-feira, os interessados vão percorrer um conjunto de outros espaços.







Por detrás do pano, passo a passo e pelos vários corredores e passagens, irão ao encontro dos colaboradores do Teatro Micaelense, que falarão um pouco de si, daquilo que fazem e do local em que trabalham. As conversas serão breves porque o percurso é longo: assistente de sala, bilheteira, direção técnica, produção de espetáculos e de eventos, comunicação, serviços administrativos, serviço educativo, serviços financeiros, técnicos de manutenção e limpeza, técnicos de iluminação e de som.

A visita realiza-se em dois horários: às 15 horas e às 17 horas. Sendo que o número de participantes é limitado, os interessados deverão inscrever-se na bilheteira.