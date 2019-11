Teatro Micaelense acolhe homenagem a Sophia de Mello Breyner

No próximo sábado, 9 de novembro, o Teatro Micaelense acolhe a estreia do espetáculo “SOPHIA - um enredo biobibliográfico”.

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen, homenageia-se a autora com um enredo biobibliográfico, enquadrado pela poesia, que a mesma considerava fonte transformacional. As recordações da infância, a natureza, o mar, a ética, o amor e o imperativo da liberdade são alguns dos tópicos focados nesta homenagem.

SOPHIA é um original de Maria Amélia da Costa Lopes e conta com a participação de alunos e professores das escolas EBI Canto da Maia, ES Domingos Rebelo, EBI Roberto Ivens, EBI Arrifes, ES Antero de Quental, para além das participações especiais de Gilberto Cardoso, Cristóvão Ferreira, Pilar Silvestre, Margarida Benevides, Ana Rita Afonso, Catarina Frias Quental, Filomena Ferreira, António Neves Silva, Patrícia Melo e Pedro Serpa.

O espetáculo será também apresentado numa sessão para escolas, no dia 12 de novembro.