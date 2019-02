"Vasco Cordeiro admite fragilidade financeira da SATA", "25 por cento dos jovens aceita a violência no namoro" e "Alojamento Local fez dormidas subirem 7,8% no ano passado" são os outros destaques desta edição.



No desporto, esta edição destaca: "Rali dos Açores com muitas novidades no itinerário".