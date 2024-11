Taxa de desemprego nos Açores é a mais baixa dos últimos 16 anos

“Esta é, portanto, uma boa notícia que comprova a boa eficácia das políticas de emprego levadas a cabo pelo Governo Regional do PSD, CDS-PP e PPM”, frisou Joaquim Machado, citado numa nota de imprensa.

Segundo o presidente dos Trabalhadores Social Democratas (TSD) dos Açores, “é preciso recuar a setembro de 2008 para encontrar um valor abaixo dos 5,5% agora verificados” nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE revelou que “no segundo trimestre de 2024 a população ativa, estimada no âmbito do Inquérito ao Emprego na Região Autónoma dos Açores, foi de 124,6 milhares de indivíduos, representando um aumento de 2,7% face ao trimestre homólogo e de 1,0% face ao 1.º trimestre de 2024” e que a taxa de desemprego “foi estimada em 5,5%, menos 1,2 pontos percentuais face ao trimestre homólogo e igual decréscimo relativamente ao trimestre anterior”.

Para o presidente dos TSD/Açores, “a redução do desemprego em 1,2 pontos percentuais face ao trimestre homólogo e igual decréscimo relativamente ao trimestre anterior, atestam o bom desempenho da economia açoriana, mormente quanto à criação de postos de trabalho”.

Joaquim Machado salientou que, nos Açores, “a atividade económica cresce há 37 meses consecutivos” e realçou o facto de a estimativa do desemprego de 5,5% “ser significativamente inferior à média do país, que foi de 6,1%”.

Por outro lado, “a população empregada ascende a quase 118 mil trabalhadores, um aumento de 4% face ao mesmo trimestre de 2023”, vincou.

Para o presidente dos TSD/Açores, “além da redução do desemprego e do aumento do número de açorianos empregados, a progressiva diminuição da precariedade é outra nota positiva” da governação do executivo da coligação liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.

Na sua opinião, o programa “Contratar Estável”, que atribui apoio à criação de novos postos de trabalho, mediante a celebração de contrato de trabalho por tempo indeterminado e a tempo completo, contribuiu para os resultados alcançados pela região no segundo trimestre deste ano.

Joaquim Machado salientou ainda o facto de o número de trabalhadores desempregados integrados em programas ocupacionais (1.864) “só ter paralelo com o que se verificava anteriormente a 2013”.