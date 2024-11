A taxa de desemprego na Região Autónoma dos Açores fixou-se em 5,5% no 2.º trimestre de 2024, valor que traduz uma descida de 1,2 pontos percentuais em comparação com o trimestre homólogo, segundo estimativas do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA).

Esta informação foi apresentada na publicação ‘Inquérito ao Emprego - 2.º Trimestre 2024’ divulgada esta semana pelo SREA. No documento, verifica-se que a taxa de desemprego na Região (estimada em 5,5%), teve um decréscimo de 1,2 pontos percentuais quer relativamente ao trimestre anterior, quer face ao período homólogo.

De acordo com o SREA, a população desempregada fixou-se em 6,8 mil pessoas, o que equivale a uma diminuição em relação ao trimestre homólogo (-16,3%), bem como face ao trimestre anterior (-18,1%).

“No segundo trimestre de 2024 a população ativa, estimada no âmbito do Inquérito ao Emprego na Região Autónoma dos Açores, foi de 124,6 milhares de indivíduos, representando um aumento de 2,7% face ao trimestre homólogo e de 1,0% face ao 1.º trimestre de 2024”, lê-se no documento.

Por sua vez, a população empregada, que totalizou 117,7 milhares de pessoas na Região, aumentou em 4% em comparação com o trimestre homólogo, e 2,2% face ao trimestre anterior.

Refere-se ainda que no 2.º trimestre de 2024 a taxa de atividade nos Açores fixou-se em 61,4%, mais 1,2 pontos percentuais face ao trimestre homólogo, e mais 0,4 pontos percentuais em relação ao 1.º trimestre de 2024.



Taxa de desemprego nos Açores é inferior à nacional

Em comparação com as outras regiões NUTII, a taxa de desemprego nos Açores foi inferior à média nacional (6,1%), e à registada na Península de Setúbal (8%), Grande Lisboa (6,4%), Norte (6,3%) e Oeste e Vale do Tejo (5,9%).



Apenas as regiões do Centro, Alentejo e Madeira, todas com uma taxa de 5,2%, e o Algarve (5%) registaram taxas de desemprego inferiores à dos Açores no trimestre analisado