Taxa de desemprego diminuiu nos Açores para 8,2%

De acordo com os dados revelados esta quarta-feira, pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), a taxa de desemprego no 2º trimestre de 2019 foi de 8,2%, inferior em 0,2 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao do trimestre anterior.

Este número, juntamente com o valor registado no 3º trimestre de 2017 e no 2º trimestre de 2018, é a menor taxa da atual série do Inquérito ao Emprego (desde o 1º trimestre de 2011). Neste trimestre, a população desempregada nos Açores, estima-se em10.310indivíduos, mais 288 desempregados que no trimestre homólogo e mais 10 que no trimestre anterior.





A taxa de desemprego a nível nacional no 2ºtrimestre de 2019 é de 6,3%,uma diminuição de 0,5 p.p., comparando com o trimestre anterior e de 0,4 p.p., relativamente ao trimestre homólogo.







Dizem ainda os dado que a população empregada nos Açores no 2º trimestre é estimada em 114.979 trabalhadores, com aumentos de 2,9% (mais 3.200 trabalhadores) relativamente ao trimestre anterior e de 2,5% (mais 2.823 empregos) em relação ao trimestre homólogo.





A taxa de emprego (15-64 anos) é de 66,0% neste trimestre, com aumento de 1,8p.p. relativamente ao trimestre homólogo e 1,9 p.p.relativamente ao trimestre anterior.





Do total de pessoas que, no 1º trimestre de 2019, se encontravam desempregadas, 50,5% saíram dessa situação no 2º trimestre de 2019, sendo que 30,3% se tornaram empregadas/os e 20,2% transitaram para a inactividade.







Do total de pessoas com 15 e mais anos que, no 1º trimestre de 2019, eram consideradas inactivas, 3,4% transitaram para o emprego e 1,9% transitaram para o desemprego, no 2º trimestre de 2019.No 1º trimestre de 2019, do total de pessoas consideradas empregadas, 96,0% mantiveram essa situação no 2º trimestre de 2019.







Assim 4,0% deixaram de manter o emprego, tendo 2,9% saído para a inactividade e 1,1% para o desemprego.