Taxa de desemprego caiu para 6,4% em julho e terá descido para 6,2% em agosto

Em agosto, a população empregada terá aumentado 0,4% face a julho para 4.862 mil pessoas e 1,1% em comparação com o mesmo mês de 2018, segundo a estimativa provisória.

Por sua vez, em agosto, a estimativa provisória do INE para a população desempregada é de 318,8 mil pessoas, uma redução de 4,2% (13,9 mil pessoas) em relação ao mês anterior e de 11,6% (menos 41,9 mil desempregados) em termos homólogos.

A população desempregada diminuiu em julho em 5 mil pessoas (1,5%) para 332,7 mil face a junho. Já em comparação com o mesmo mês do ano passado, registaram-se menos 19,4 mil desempregados, uma redução de 5,5%.

Em julho, a taxa de desemprego situou-se em 6,4%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao do mês anterior, em menos 0,2 pontos à taxa de três meses antes, e em 0,4 pontos face ao do mesmo mês de 2018.

A taxa de desemprego caiu para 6,4% em julho deste ano, menos 0,1 pontos percentuais do que no mês anterior, e terá descido para 6,2% em agosto, segundo divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

