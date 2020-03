TAP com três voos semanais entre Madeira e continente

"A pedido do Governo Regional da Madeira, a TAP vai fazer três voos por semana entre o continente e a Madeira", disse à Lusa o responsável pela comunicação da companhia, André Soares, salientando que estes voos “asseguram a continuidade territorial, estão abertos a quem queira e precise de viajar".

"É um voo que está aberto aos interessados em realizar as suas viagens e para suprir todas as necessidades de ligações entre a Madeira e o continente, para garantir a continuidade territorial", reiterou.

Os horários das ligações ainda não estão definidos, mas “os voos são realizados às segundas-feiras, às quintas-feiras e aos sábados".

André Soares sublinhou que, enquanto a companhia é responsável pelo transporte de passageiros, as questões de saúde pública são “da competência do Governo Regional e da Direção-Geral de Saúde".

No âmbito do estado de emergência declarado no país e das medidas de prevenção e combate da epidemia provocada pela infeção covid-19, o Governo Regional impôs medidas restritivas no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, como a quarentena para todos os passageiros ali desembarcados por um período de 14 dias, como forma de dissuadir viagens para a região.

Segundo o executivo, as ligações aéreas entre a Madeira e o continente estão focadas sobretudo nas necessidades de assistência à saúde e no transporte de carga.

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou na semana passada que a TAP continuaria a garantir a continuidade territorial através do seu serviço, inclusive para os arquipélagos dos Açores e da Madeira, onde os executivos regionais pediram o encerramento dos aeroportos, já que a gestão do tráfego aéreo é uma responsabilidade da República.