“Talento nós temos, faltam-nos as condições”

Os cabo-verdianos da ACD Maracanã foram uma das maiores surpresas do 13.º Torneio Internacional de Futebol Infantil do União Micaelense, pelo futebol praticado, mas também pelo trabalho social

De corpos franzinos e “fogo” nos pé, os jovens da Associação Cultural e Desportiva Maracanã tomaram o Estádio Municipal Jácome Correia de surpresa. O futebol de rua no seu estado puro, irreverente e imprevisível, foi a marca da equipa cabo-verdiana que jogou pela primeira vez com chuteiras e terminou com um honroso 6.º lugar e o prémio de melhor jogador do torneio para Deison Costa. Galardões merecidos para uma entidade que dá um futuro aos jovens oriundos do bairro de Ponta d’Água, ilha de Santiago.





