"Tabaco rende 20 milhões aos cofres da Região" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que, durante os primeiros seis meses deste ano, foi estabelecido um novo recorde de receita fiscal nos Açores com o imposto do consumo sobre o tabaco.

"Açores devem ter opção de veto na gestão do mar" é o título da manchete fotográfica. "Açores com a taxa de desemprego mais alta do país", "Rosário da Lagoa vai ter novo parque de estacionamento", "Marítimo e Hóquei PDL defrontam-se na 12.ª ronda", "'O Caminho de Casa' estreia na RTP-Açores" e "Regiões Autónomas com os salários médios mais baixos de Portugal" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.