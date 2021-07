Sydney prolonga confinamento até final de agosto

A maior cidade da Austrália devia terminar o confinamento de cinco semanas na sexta-feira, mas as restrições foram prolongadas por quatro semanas até 28 de agosto.

"Compreendo o que estamos a pedir às pessoas durante as próximas quatro semanas, mas é porque queremos proteger a nossa comunidade e garantir que podemos recuperar o mais rapidamente possível", disse a chefe do governo do estado de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.

"Precisamos realmente que as pessoas se comportem bem o tempo todo. Não baixem a vossa guarda", pediu a responsável do estado, na costa leste do país.

Já em Melbourne, o confinamento foi levantado na terça-feira, ao fim de duas semanas, graças à "determinação e trabalho árduo", disse o primeiro-ministro do estado de Vitória (sudeste), Dan Andrews.

A Austrália, que foi bastante poupada nas primeiras vagas da pandemia, foi afetada pela variante Delta, altamente contagiosa, sobretudo porque apenas 13% dos 25 milhões de habitantes foram vacinados contra o novo coronavírus.