A mostra conta com 14 telas, em tinta acrílica, tem por tema a mulher nas suas variadas facetas, surgido por convite da Biblioteca Escolar da EBS do Nordeste, no âmbito do projeto de cidadania ao concurso nacional Gandhi, este ano sob a temática 'Participação e Democracia'.





A exposição de Rita Anjos, de nome artístico “Flor de Maio”, ficará patente ao público até dia 30 de agosto.