Suiça exige teste negativo e quarentena a viajantes de Portugal

A inclusão de Portugal, pelas autoridades de saúde suíças, na lista de países com variantes “de preocupação”, como a Ómicron, conta a partir de hoje, um dia depois de Portugal ter confirmado a existência de 13 casos desta variante do coronavírus em território nacional.

De acordo com as regras definidas pelas autoridades suíças, à chegada ao país, qualquer pessoa proveniente desta lista de países e que tenha mais de 16 anos deve apresentar teste negativo (rápido antigénio ou PCR), mesmo que esteja vacinada ou tenham recuperado da Covid-19.

O teste PCR ou antigénio deve ser repetido entre o 4.º e o 7.º dia em território suíço, segundo as autoridades.

Todos, mesmo as crianças, devem ainda preencher um formulário de entrada e completar uma quarentena de 10 dias. A regra também se aplica aos recuperados e vacinados.

Desde hoje, além de Portugal, passaram a fazer parte desta lista de países, elaborada pelas autoridades suíças, o Canadá, o Japão e a Nigéria, que se juntaram a cerca de duas dezenas de outros onde circulam “variantes de preocupação”.

A entrada em território suíço de cidadãos destes países deve ser de imediato comunicada as autoridades do respetivo cantão.

As autoridades portuguesas confirmaram na segunda-feira a presença em território nacional de 13 casos da Ómicron, a nova variante do coronavírus, que terão resultado de uma viagem recente à África do Sul de uma das pessoas infetadas.

Esta nova variante genética do coronavírus, inicialmente identificada na África do Sul e em alguns países da África Austral, foi já identificada também nos últimos dias em alguns países europeus.