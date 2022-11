Mundial2022

Suíça bate Camarões com golo do 'camaronês' Embolo

A Suíça estreou-se com um triunfo no Mundial de futebol de 2022, ao vencer os Camarões por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo G, disputado no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah.