COP26

Sucesso depende de mais ambição e "livro de regras" completo

O ministro do Ambiente e Ação Climática defendeu que a cimeira do clima da ONU (COP26) só terá sucesso se sair um "livro de regras" completo e mais ambição e ações concretas para aplicar o Acordo de Paris para conter as alterações climáticas.