Sub-23 do Santa Clara perdem por 3-0 contra o Estoril

A equipa de Sub-23 do Santa Clara perdeu por 3-0 frente ao Estoril, em jogo a contar para a terceira jornada da Liga Revelação. A partida decorreu no período da manhã de ontem, no Estádio Nacional do Jamor, em Oeiras. Na hora do pontapé de saída, as formações apresentaram-se desfalcadas em campo, sendo que, apesar de em ambos os lados constarem 11 jogadores inscritos em cada ficha de jogo, do lado da formação ‘estorilista’, apresentaram-se nove jogadores em campo e do lado dos “encarnados” de Ponta Delgada apenas oito.

A formação orientada por Nuno Pimentel sofreu os golos inaugurais da partida nos primeiros vinte minutos de jogo, sendo que o terceiro tento da formação “canarinha” surgiu pouco depois, aos 34’ , na sequência de uma expulsão assinalada à equipa açoriana.

A partida contou com transmissão televisiva do Canal 11. De recordar que o conjunto integrante da jovem competição sofreu, nas últimas duas semanas, com o atraso de duas jornadas, pelo facto de não existirem lugares disponíveis nos voos de ligação entre a Região Autónoma dos Açores e o continente português. O jogo da manhã de ontem, no reduto do Estoril, sofreu algum atraso, sendo que inicialmente estava agendado para as 11h00.