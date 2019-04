Stephen Curry é o melhor marcador de triplos nos ‘play-offs’ da NBA

As mais lidas

Nos primeiros quatro jogos dos ‘play-offs’ desta temporada, os Warriors foram os únicos favoritos a vencer, depois de os San Antonio Spurs terem surpreendido os Denver Nuggets (101-96), no Oeste, e de Brooklyn Nets e Orlando Magic terem batido Philadelphia 76ers (111-102) e Toronto Raptors (104-101), no Este, respetivamente.

Com 386 lançamentos de três pontos nos ‘play-offs’, Curry superou Ray Allen (385) no topo de uma hierarquia que inclui ainda LeBron James (370), Manu Ginobili (324) e Reggie Miller (320).

Curry apontou 38 pontos e 15 ressaltos no encontro que os bicampeões em título derrotaram os Clippers, por 121-104, assumindo a liderança desta hierarquia.

Stephen Curry tornou-se no sábado no melhor marcador de triplos de sempre nos ‘play-offs’ da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), totalizando 386 após os oito lançamentos certos na vitória dos Golden State Warriors frente aos Los Angeles Clippers.

