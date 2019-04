Sporting vence Nacional e reforça terceiro lugar da I Liga

O Sporting reforçou esta sexta feira o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 no reduto do ‘aflito’ Nacional, em encontro da 20.ª jornada.

Um golo do avançado brasileiro Luiz Phellype, aos 62 minutos, selou o sétimo triunfo consecutivo e 10.º jogo sem perder dos ‘leões’, que ficaram, provisoriamente, a cinco pontos de Benfica e FC Porto e com mais seis do que o Sporting de Braga.

Por seu lado, o Nacional somou o sexto encontro seguido sem ganhar, ciclo em que só contabilizou um ponto, e manteve-se no 16.º e antepenúltimo lugar, em zona de despromoção, com 27, a três do 15.º, o Desportivo das Aves.