Sporting revalida Taça de Portugal de basquetebol frente a Imortal sem argumentos

Os 'leões', que nas 'meias' deixaram pelo caminho o FC Porto, conquistaram assim pela sétima vez o troféu, numa final inédita, que contou com a estreia dos algarvios nesta fase da prova. O Imortal deixou pelo caminho o Benfica na meia-final.

A equipa algarvia até entrou bem no encontro, com a primeira ação de um triplo, de António Monteiro, a dar mote a um parcial de 7-0.

A equipa do Algarve mostrava-se muito organizada a nível defensivo e com uma eficácia ofensiva que lhe permitia liderar os primeiros minutos do período sem grandes dificuldades.

No entanto, e depois de uns ajustes de Luís Magalhães na equipa, o Sporting conseguiu responder da melhor forma à mobilidade do Imortal, num jogo menos tático do que é habitual.

O equilíbrio passou a ser evidente, até mesmo no resultado, que, no final dos primeiros 10 minutos, terminava com um empate 20-20.

A partir daí, a experiência dos sportinguistas acabou por ser decisiva para o resto do encontro. O Sporting passou para a frente e não voltou a sair. Shakir Smith, melhor marcador da partida, fez a diferença, com uma eficácia ofensiva elevada e que permitiu aos 'leões' começarem a construir um resultado confortável.

Após o intervalo, entendeu-se que o Imortal não iria conseguir recuperar. Os argumentos, comparativamente com os primeiros 10 minutos, mudaram por completo. Os jogadores mais influentes disponíveis do Imortal acusavam muito cansaço e o melhor marcador, António Monteiro, em dificuldade, teve que ir para o banco.

Com uma vantagem de perto de 20 pontos no quarto período (50-69), Luís Magalhães não baixou a intensidade nem poupou os jogadores mais influentes. Continuou a exercer uma grande pressão, o que permitiu aumentar ainda mais a vantagem para uma diferença de 24 pontos.