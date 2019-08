Sporting da Horta apresentou oficialmente o seu novo plantel

A Fábrica da Baleia de Porto Pim, na cidade da Horta, ilha do Faial, foi o palco escolhido para a apresentação do plantel sénior de andebol do Sporting da Horta para a próxima época.

A apresentação contou com o presidente do clube, Davide Marcos, do secretário regional do Mar, Gui Menezes, do presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo, do presidente da mesa da assembleia do clube, Carlos Morais.





Para o ano de 2019/2020 o clube conta com quatro reforços, nomeadamente o central de 22 anos Miguel Gomes, o guarda-redes bósnio Haris Pleh (23 anos), o lateral direito cabo-verdiano Bruno Landim (26 anos) e o lateral esquerdo montenegrino Sava Raznatovic (24 anos).







Além destas novidades, o clube aposta ainda no talento local, com a participação de quatro juniores e quatro juvenis da formação do clube (Tiago Braga, Rodrigo Pinto, Vasco Medeiros, Tiago Pinto, Guilherme Bettencourt, Gustavo Daniel, Miguel Bagaço e Guilherme Souto).





Este plantel irá competir no Campeonato Andebol 1 e na Taça de Portugal, sendo que, pela sua importância, o principal objetivo do clube para este escalão é assegurar a manutenção da equipa na 1ª divisão, refere nota de imprensa.







Os trabalhos da pré-época tiveram início no dia 29 de julho, na preparação de um ano que se deseja mais tranquilo do que o anterior, sendo que a convicção do treinador Tiago Cunha e da direção do clube é a de que a composição deste plantel apresenta condições para que tal se concretize.