Sporting bate Benfica em jogo emocionante e soma três Taças de basquetebol consecutivas

Os 'leões' estiveram melhor na primeira parte, chegando a ter 14 pontos de vantagem no segundo período, mas os 'encarnados' responderam após o intervalo, levando o encontro para um final de alternâncias no marcador, em que Aaron Broussard falhou o empate com dois segundos por jogar.

Travante Williams (17 pontos e sete ressaltos), jogador mais valioso da partida, e Shakir Smith (21 pontos e três ressaltos) evidenciaram-se no conjunto vencedor e campeão nacional em título, que ganha motivação para os 'play-offs' da Liga, que arrancam na próxima semana, enquanto no Benfica destacou-se Broussard (17 pontos e nove ressaltos).

O técnico Luís Magalhães conquistou a sua nona Taça de Portugal, terceira consecutiva pelo Sporting, a que soma duas na Ovarense - a primeira em 1989 -, duas na Portugal Telecom e duas no FC Porto.

A equipa 'leonina' começou melhor e esteve na frente do marcador nos primeiros cinco minutos, com o base norte-americano Travante Williams a aplicar-se nos triplos (dois concretizados), chegando a ter seis pontos de vantagem (10-4).

Mas o Benfica, melhor nos ressaltos ofensivos, adiantou-se com 4.40 minutos por jogar no primeiro período, com uma 'tapinha' de Ben Romdhane, e assumiu vantagem de quatro pontos com um triplo de Betinho Gomes.

A mudança de rumo no encontro obrigou o treinador sportinguista a pedir desconto de tempo, com os 'leões' a melhorarem nos minutos finais do primeiro parcial, que terminaram em vantagem (24-23), um ascendente transportado depois para o segundo período.

Com mais eficácia nos lançamentos de campo e Shakir Smith, saído do banco, a anotar 16 pontos neste trecho do jogo, o Sporting 'fugiu' no marcador, até aos 14 pontos de vantagem, mas a recuperação encetada pelos 'encarnados', com três triplos, atenuou distâncias ao intervalo (49-42).

Após o descanso, o Benfica - a equipa mais titulada no historial da Taça, com 22 troféus - continuou mais forte, anulando a diferença com quatro lançamentos de três pontos concretizados e voltando novamente à liderança (61-60), mas o Sporting reagiu e o marcador foi alternando até ao empate no final do terceiro período (65-65).

No início do último período, a equipa de Norberto Alves, com maior agressividade defensiva e ofensiva, colocou-se na frente e parecia estar mais forte do que o Sporting, que 'acordou' com dois triplos consecutivos, de António Monteiro e Travante.

A emoção manteve-se no preenchido pavilhão municipal de Albufeira nos dois minutos finais: Broussard marcou da linha de três pontos (73-75), Patton 'afundou' para o empate (75-75), António Monteiro assinou dois lances livres (77-75) e, com três segundos por jogar, Broussard falhou o empate e Romdhane cometeu a falta que permitiu a Diogo Ventura 'selar' o triunfo 'leonino' (79-75).

Jogo no Pavilhão Municipal de Albufeira.

Sporting – Benfica, 79-75.

Ao intervalo: 49-42.

Com arbitragem de Fernando Rocha, Sérgio Silva e Paulo Marques, as equipas alinharam e marcaram:

- Sporting (79): Travante Williams (17), Seydougou Fofana (4), Diogo Ventura (5), João Fernandes e Joshua Patton (8). Jogaram ainda Miguel Cardoso (7), Shakir Smith (21), Justin Tuoyo (5), António Monteiro (9) e Diogo Araújo (3).

Treinador: Luís Magalhães.

- Benfica (75): Frank Gaines (14), Aaron Broussard (17), Travis Munnings (3), Makram Ben Romdhane (11) e Wendell Lewis (6). Jogaram ainda José Silva (3), José Barbosa (3), Betinho Gomes (10), Arnette Hallman e Ivan Almeida (8).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 24-23 (10 minutos), 49-42 (intervalo), 65-65 (30) e 79-75 (final).

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.