Sorteio da Taça de Portugal dita um duelo micaelense

Os leões da Ribeira Grande, do Campeonato de Portugal (CdP) e os axadrezados do Vale das Furnas, do Campeonato de São Miguel vão discutir a passagem à segunda ronda da "prova-rainha" do futebol português, ditou o sorteio realizado esta tarde. Este é o único encontro entre formações açorianas e um de dois que vão ser jogados na Região. A outra formação a beneficiar o factor casa é o Desportivo de São Roque, do Campeonato de Futebol dos Açores (CFA), que receberá o "renascido" Estrela da Amadora, do CdP.

As restantes seis equipas açorianas vão todas jogar fora de portas, com destaque para o Desportivo de Rabo de Peixe (CdP), que vai a casa do Fabril Barreiro (CdP).

Apurado já para a segunda eliminatória está o Fontinhas: a equipa da Praia da Vitória foi uma das 21 isentas da ronda inaugural.

Nesta eliminatória participam 131 emblemas: 88 equipas do Campeonato de Portugal (das 96 formações retira-se o CF Os Armacenenses – que desistiu do CP depois de estar inscrito -, o Pedras Salgadas e as equipas B) e as restantes 43 pertencem aos campeonatos distritais. Os clubes da Liga Pro integram a prova na 2.ª ronda. Os emblemas da Liga NOS (entre eles, o Santa Clara) entram na Taça de Portugal Placard à 3.ª eliminatória.





SÉRIE G:

Fabril Barreiro (CdP) - Rabo Peixe (CdP)

Real (CdP) - Lusitânia (CFA)

Ideal (CdP) - Vale Formoso (D)

São Roque (CFA) - Estrela Amadora (CdP)

Oriental Dragon (CdP) - Fayal Sport (CFA)

Barreirense (D) - Madalena (D)

Pêro Pinheiro (CdP) -Alverca (CdP) -