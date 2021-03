O treinador do Santa Clara considera que os açorianos são “das melhores equipas a praticar futebol” em Portugal. A afirmação foi proferida no rescaldo do triunfo por 2-0 na receção ao Portimonense, que permitiu aos encarnados de Ponta Delgada subir ao 7.º lugar da I Liga, com 31 pontos, após 23 jornadas.

“Acho que somos das melhores equipas a praticar futebol neste momento em Portugal, a meu ver. Acho que estamos muito bem, temos boa dinâmica ofensiva, com capacidade de poder fazer envolvências no corredor esquerdo e direito, estamos equilibrados como equipa”, afirmou Daniel Ramos.

Sobre o encontro de sábado, o técnico elogiou a prestação dos seus atletas, sublinhando a primeira meia hora inicial.

“Nos primeiros 30 minutos entrámos muito bem, temos vindo a entrar em todos os jogos muito bem e outra vez, e ainda bem que entrámos muito fortes no jogo. Conseguimos dominar, explorar vários corredores, criámos grandes dinâmicas ofensivas. O golo veio traduzir a nossa superioridade mesmo até final da primeira parte, houve controlo, domínio, sem que o Portimonense, com exceção de um lance, nos colocasse grande problemas”.

Daniel Ramos discordou que os algarvios tivessem criado “verdadeiras situações de perigo”, observando que “se olharmos para aquilo que nós fizemos, acabámos por ter as melhores oportunidades da segunda parte, que foram novamente do Santa Clara”.

O resultado diante do Portimonense foi o segundo triunfo consecutivo dos açorianos em casa, naquela que é a melhor série caseira da equipa na presente temporada. Em caso de vitória na próxima jornada, na receção ao Tondela, a equipa de Daniel Ramos iguala o melhor registo de vitórias seguidas do Santa Clara na I Liga, recorde que data da época 2001/02, quando o Santa Clara de Manuel Fernandes venceu Varzim, Setúbal e FC Porto.