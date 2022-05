Solar da Glória encerrado há mais de dois anos

A detenção de quatro homens por furto em posto de combustível é uma das notícias de destaque na primeira de hoje, onde se noticia que a SATA diz que fim dos encaminhamentos não provocou desequilíbrio no tráfego.



O jornal noticia que as Sete Cidades vão receber festival com artistas de renome internacional e uma mensagem ambiental; divulga o projeto "Fruta Feia" que transforma fruta em compotas, doces e geleias; e que o Conservatório leva ópera ao palco do Teatro Micaelense.

O desporto avança que União Micaelense mantém certificação de 4 estrelas.