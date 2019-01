Sofia Ribeiro visita comunidade açoriana nos Estados Unidos

O encontro com a comunidade açoriana realizou-se no âmbito da apresentação do manual 'Oportunidades Europeias para os Emigrantes dos EUA e Canadá', uma iniciativa da deputada social-democrata.





“Esta deslocação aos EUA pretendeu informar os nossos emigrantes e os seus descendentes dos seus direitos europeus por uma dupla cidadania, ou seja, as gerações de luso-descendentes americanos que adquirirem a nacionalidade portuguesa, estão automaticamente a adquirir a nacionalidade europeia, tendo a possibilidade de usufruir de todas as mais-valias inerentes à cidadania europeia”, explicou Sofia Ribeiro, citada em nota de imprensa.





A visita aos dois estados resultou de uma primeira visita ao país, feita em 2015, onde se comprometeu a voltar. “As segundas e terceiras gerações tiveram, e bem, uma rápida integração dentro da comunidade americana, mas é fundamental reforçar a proximidade às suas origens ̶ e este manual que entreguei nas Casas dos Açores constitui um contributo para essa identidade”, referiu.





Da visita aos Estados Unidos resultou ainda uma rede variada de contactos com entidades e associações representativas da comunidade açoriana, como as Casas dos Açores de Nova Inglaterra e de Hilmar, uma reunião com a Cônsul de Portugal em New Bedford, visitas a explorações agrícolas de açorianos emigrantes, bem como uma série de visitas a órgãos de comunicação social dos dois estados.





Recorde-se que a Eurodeputada açoriana, que faz parte da Delegação para as Relações com os Estados Unidos e com o Canadá, já tinha realizado uma iniciativa semelhante em Toronto.