Sócios fundadores formalizam a Agência Espacial Portuguesa

Açoriano Oriental noticia que escritura foi assinada ontem em Ponta Delgada, estando agora formalizada a criação da Agência Espacial Portuguesa com sede em Santa Maria

Neste jornal, é publicado ainda um artigo de opinião de Mota Amaral onde o antigo presidente do governo regional e da Assembleia da República explica o que motivou a sua candidatura e critica a posição de Rui Rio.

Neste jornal, ainda as notícias do salvamento de turistas que corriam o risco de cair numa ravina após o despiste da viatura onde seguiam e da pretensão dos farmacêuticos de negociarem a carreira com o governo regional.



Tem chamada de capa também a coligação do PPM e do PPV/CDC com o movimento Chega de André Ventura, e o novo romance de Carlos Tomé "O Bracinho".