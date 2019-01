Sobe para 68 número de mortos em inundações na Indonésia

As mais lidas

As inundações e deslizamentos de terra são recorrentes na Indonésia durante a estação das chuvas, entre dezembro e fevereiro.

O Governo da província de Celebes do Sul já anunciou que há 62.200 euros para auxílio de emergência às populações.

O maior número de mortos registou-se no município de Gowa, onde morreram 45 pessoas.

As fortes chuvadas, que tiveram o seu pico na terça-feira passada, destruíram parte das infraestruturas da região e afetaram quase 12.000 hectares de arrozais, escolas e centros religiosos.

O número de mortos provocado pelas inundações e avalanchas na ilha de Celebes subiu para 68, anunciaram hoje as autoridades indonésias, que ainda procuram sete pessoas que estão desaparecidas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok