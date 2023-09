Smartwings com voos diretos de Praga para Ponta Delgada

De acordo com informação da companhia aérea, a rota regular funcionará duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras.

O voo QS1172 partirá do Aeroporto Václav Havel de Praga todas as terças e sextas-feiras ao meio-dia, ou seja, às 12h00, chegando a Ponta Delgada às 15h30, hora local.

Para o voo de regresso, QS1173, de Ponta Delgada para Praga, o horário de partida está programado para as 16h15, hora local, e o avião aterrará no Aeroporto Václav Havel às 22h50.

A Smartwings, a.s. (1997) é a maior companhia aérea checa e uma das companhias aéreas de crescimento mais rápido na Europa Central. Pertence ao Grupo Smartwings.

O Grupo Smartwings opera voos regulares, voos charter e voos privados na categoria de jatos executivos.