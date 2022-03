Situação “impõe preparativos” para qualquer eventualidade, alerta PS/Açores

Em comunicado, o presidente do PS/Açores, Vasco Cordeiro, reforçou o apelo para que todos os jorgenses “sigam as orientações das entidades oficiais" da Proteção Civil, quer municipal ou regional.

O líder dos socialistas nos Açores alertou também que a situação que se vive atualmente na ilha de São Jorge “impõe preparativos para a eventualidade de uma evolução menos positiva da atual crise sísmica”.

“Não podemos deixar de ter a esperança que a situação se resolva sem qualquer problema de maior”, referiu.

O socialista pediu também aos habitantes da ilha de São Jorge para que procurem “fontes de informação fidedignas” e que “sempre que vejam uma informação a circular, por exemplo nas redes sociais, se questionem se se trata efetivamente de informação oficial”.

“Reconheço a ansiedade, o transtorno e as dificuldades que toda esta situação pode causar, mas deixo aqui um apelo à imprescindível serenidade no enfrentar desta crise e ao seguimento das orientações oficiais, emanadas das autoridades de Proteção Civil, regional e municipais”, sublinhou.

Vasco Cordeiro manifestou ainda a “total solidariedade para com todos aqueles que vivem já as perturbações que a presente crise trouxe às suas vidas, seja do ponto de vista familiar, do ponto de vista profissional ou em qualquer outra dimensão da vivência comunitária”.

Segundo a nota de imprensa, o presidente do PS/Açores esteve hoje no Centro de Informação e Vigilância e Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) e assegurou que está a acompanhar a evolução da situação “em contacto permanente com diversas entidades e autoridades”.

O líder do PS/Açores enalteceu e agradeceu ainda o “empenho e a dedicação” de todos os que, a nível local ou regional, “têm trabalhado de forma mais direta nesta situação”, mas também “a todos quantos se prontificaram a acolher, no imediato, os jorgenses da vila das Velas”.

Na quarta-feira, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa “possibilidade real de erupção”.

Segundo disse aos jornalistas, na quinta-feira, o presidente do CIVISA, Rui Marques, o nível de alerta vulcânico de V4 é o mais alto possível para a atual situação, porque o nível V5 só pode ser acionado em caso de erupção.

Já hoje, o CIVISA revelou que, nas últimas horas, foram sentidos cinco sismos pela população da ilha de São Jorge, acrescentando que a atividade sísmica continua “acima do normal”.

A ilha está organizada administrativamente em dois concelhos, Velas e Calheta, onde vivem, respetivamente, 4.936 e 3.437 pessoas, segundo os dados provisórios dos censos da população de 2021.