Sismo sentido na ilha de São Miguel

De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV na escala de Mercalli Modificada na Ribeira das Tainhas, S. Pedro e Água d'Alto, no concelho de Vila Franca do Campo, e nas Furnas e Ribeira Quente, no concelho da Povoação.

O evento foi ainda sentido com intensidade III na Maia, concelho da Ribeira Grande.