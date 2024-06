Sindicatos de jogadores movem ação contra a FIFA em Bruxelas

Aqueles sindicatos consideram que “estas decisões violam os direitos dos jogadores, sustentados pela carta dos direitos fundamentais da União Europeia, bem como o direito europeu da concorrência”, indicou a UNFP.

Com o apoio do FifPro para a Europa, sindicato dos futebolistas profissionais, os sindicatos inglês e francês requerem ao tribunal de comércio de Bruxelas que leve o assunto para o tribunal de justiça da União Europeia, com argumentos relevantes à luz do direito europeu.

“Os jogadores e os sindicatos continuam a sublinhar que o calendário atual está sobrecarregado e é impraticável”, lembrou a UNFP, referindo que no início de maio a FifPro e a Associação das Ligas já tinham ameaçado levar o assunto à justiça.

Para os sindicatos existe uma posição unilateral da FIFA, ao alargar o Mundial de clubes de sete para 32 equipas, com a primeira edição prevista para o próximo ano, entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

“Os jogadores mais desejados fazem agora parte de um calendário interminável de jogos e competições pelos seus clubes e países, em que os limites são constantemente ultrapassados”, lamentou Maheta Molango, diretor-geral do sindicato inglês.