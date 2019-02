Sinagoga de Ponta Delgada recebeu mais de 6 mil visitantes em 2018

No ano transato, a Sinagoga promoveu mais de três dezenas de eventos, nomeadamente open days, concertos, conferências, dias comemorativos e passeios, refere nota informativa.

O Museu Hebraico “Sahar Hassamain”, cuja possível tradução é "Portas dos Céus", localiza-se na rua do Brum n.º 16, na cidade de Ponta Delgada.

Foi recuperado e inaugurado em 2015 e destaca-se por dispor de uma das sinagogas mais antigas de Portugal e um dos únicos vestígios da cultura hebraica no arquipélago dos Açores. Está aberto de segunda a sexta-feira entre as 13h00 e as 16h30